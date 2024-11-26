Реал отправился в Англию на матч тура в ЛЧ. На клубных фото и видео не обошлось без Лунина

Сегодня утром "Реал" отправился в английский Ливерпуль в преддверии поединку пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с местной командой.

По прибытии "сливочные" проведут предматчевую тренировку на "Энфилде", после чего главный тренер Карло Анчелотти и полузащитник Джуд Беллингем пообщаются с прессой.

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Стоит отметить появление в объективе камеры пресс-службы "королевского" клуба украинского голкипера мадридцев Андрея Лунина, который был запечатлен как на видео в сопровождении хавбеков Феде Вальверде и Арды Гюлера, так и на совместной фотографии с конкурентом по позиции - Тибо Куртуа.