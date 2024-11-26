Экс-защитник Ромы: Я восхищаюсь Довбиком

Бывший центральный защитник "Ромы" Фабио Петруцци выразил восхищание нападающим "волков" Артемом Довбиком, а также оценил момент с участием украинца в матче 13-го тура Серии А против "Наполи" (0:1), когда он попал в перекладину.

"Довбик? Я им восхищаюсь, но нападающий, который бьет головой и одновременно закрывает глаза, не может упускать такие шансы, он должен разносить ворота", - приводит слова итальянца Retesport.

Отметим, что Петруцци защищал цвета "Ромы" с 1989 по 2000 годы. Также на счету Фабио один матч в составе сборной Италии.