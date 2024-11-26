Экс-защитник Ромы: Я восхищаюсь Довбиком
Но не так все однозначно
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Бывший центральный защитник "Ромы" Фабио Петруцци выразил восхищание нападающим "волков" Артемом Довбиком, а также оценил момент с участием украинца в матче 13-го тура Серии А против "Наполи" (0:1), когда он попал в перекладину.
"Довбик? Я им восхищаюсь, но нападающий, который бьет головой и одновременно закрывает глаза, не может упускать такие шансы, он должен разносить ворота", - приводит слова итальянца Retesport.
Отметим, что Петруцци защищал цвета "Ромы" с 1989 по 2000 годы. Также на счету Фабио один матч в составе сборной Италии.
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Источник:Retesport
Опубликовал: Александр Бураков
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