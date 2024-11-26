Скандальный хавбек Шахтера скоро вернется в донецкий клуб

20-летний таджикский вингер "Шахтера" Хусрав Тоиров, который сейчас играет в аренде в казахстанском "Атырау", скоро вернется в донецкий клуб.

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Аренда игрока с клубом из Казахстана рассчитано до 31 декабря, после чего футболист снова вернется в расположение "горняков".

Впрочем, пока что остается неясным, надолго ли в "Шахтере" задержится футболист, ведь ранее была информация, что Марино Пушич на него не рассчитывает.

В аренде за "Атырау" Тоиров выступал за полгода сыграл 10 официальных матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Ранее футболист угодил в скандальную историю и был оштрафован "Шахтером" за то, что лайкнул пост о победе сборной России по футболу.