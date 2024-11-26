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Скандальный хавбек Шахтера скоро вернется в донецкий клуб

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Обновлено

Хусрав Тоиров возвращается из аренды в Казахстане

Скандальный хавбек Шахтера скоро вернется в донецкий клуб

shakhtar.com

Новина українською

20-летний таджикский вингер "Шахтера" Хусрав Тоиров, который сейчас играет в аренде в казахстанском "Атырау", скоро вернется в донецкий клуб.

Читайте такжеИгрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной России в спарринге

Аренда игрока с клубом из Казахстана рассчитано до 31 декабря, после чего футболист снова вернется в расположение "горняков".

Впрочем, пока что остается неясным, надолго ли в "Шахтере" задержится футболист, ведь ранее была информация, что Марино Пушич на него не рассчитывает.

В аренде за "Атырау" Тоиров выступал за полгода сыграл 10 официальных матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Ранее футболист угодил в скандальную историю и был оштрафован "Шахтером" за то, что лайкнул пост о победе сборной России по футболу.

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Шахтер (Донецк) Атырау Хусрав Тоиров
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Источник:
sports.tj
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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shura73 (угледар)
26.11.2024 в 19:16
шахтёру он не нужен.в команде он не заиграет.зачем его вообще подписывали
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Комментарии 1
shura73 (угледар)
26.11.2024 в 19:16
шахтёру он не нужен.в команде он не заиграет.зачем его вообще подписывали
Ответить
0
0

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