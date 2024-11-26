Команда украинского тренера выиграла Кубок Кыргызстана и положила в него бронзовые медали

Украинский тренер Сергей Пучков, который около трех месяцев работает в Кыргызстане с клубом "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада, завоевал с командой бронзовые медали в чемпионате Кыргызстана. Также чуть ранее команда взяла и Кубок Кыргызстана.

Его команда, в составе которой играет большая группа украинских легионеров.

О периоде своей работы в сезоне 2024 и рассказал Сергей Пучков.

– Как оцениваете трехмесячный отрезок работы в "Мурас Юнайтед"?

– Очень положительно. Я пришел в команду, которая была укомплектована моими предшественниками. С теми футболистами, которые были и пришлось работать. В короткое время удалось провести достаточно продуктивный сбор в Джалал-Абаде, во время которого что-то подправили, а что-то усовершенствовали. Слава Богу, что работа зря не прошла – в середине сентября удалось завоевать Кубок Кыргызстана, преодолев ведущую команду страны – "Абдыш-Ату". После победы в кубковом розыгрыше Мурас Юнайтед переключился на дела в чемпионате, попытавшись наверстать очки, потерянные еще до моего прихода.

Уверен: если бы отставание от второго места, на котором расположился "Дордой", составляло 4–5 пунктов, шансы были бы вполне реальны. Однако оно измерялось 8 очками, а это уже достаточно серьезное отставание от конкурента на непродолжительной турнирной дистанции. Впрочем, нельзя сказать, что мы не сражались. Боролись до последнего. "Мурас Юнайтед" добывал очки, однако их добывал и "Дордой". А вот борьбу за третье место мы у "Алая" выиграли. Если на момент моего появления в Кыргызстане мы делили третью-четвертую строчку с командой из Оша, то еще задолго до финиша оторвались от нее на четыре пункта. Это и позволило завоевать бронзовые награды еще за тур до завершения чемпионата.

– Насколько тяжело было работать в новых условиях?

– Могу сказать, что непросто. Ведь я вместе со своим ассистентом Игорем Покарининым оказались в незнакомой стране, где есть свои особенности. Есть они и в футболе. Но как бы ни было сначала сложно, но благодаря руководителям футбольного клуба "Мурас Юнайтед", всячески помогавших на турнирном пути, удалось совместными усилиями достичь поставленной цели. Во многом это их награда. Команда имела поддержку – и футболисты отблагодарили взаимностью, проявляя максимум старания. Оно было во всех матчах, проведенных этой осенью, за что я им очень благодарен.

– Пожалуй, не ошибусь, если предположу, что весомый вклад в успехи "Мурас Юнайтед" внесли украинские легионеры, которых на начало вашей деятельности на посту главного тренера было семеро. Это так?

– Конечно. Ребята старались делать погоду в игре Мурас Юнайтед, продуктивно действуя в каждом игровом звене. Львиная доля из них была в команде еще до моего приезда в Джалал-Абад, еще один появился впоследствии. Единственным, кто не задержался в составе, был Кирилл Процишин. Остальные ребята с украинским паспортом и внесли вклад вместе со своими киргизскими одноклубниками. Теперь будем стремиться завоевывать награды другой пробы.