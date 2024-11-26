Сыграет ли Игнатенко? Стартовые составы команд на матч ЛЧ Милан - Слован
Стартовые составы команд
skslovan.com
Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе "Слована" не оказалось украинского опорника Игнатенко, хотя ранее Даниил выходил в старте во всех 4-х матчах ЛЧ команды.
Против "Милана" украинец начнет игру в запасе.
Tonight's team at the Tehelné pole ????#SlovanMilan #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/F7hBqdfa5a— AC Milan (@acmilan) November 26, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Клуб Первой лиги - на грани прекращения существования
- Фьюри признал очевидное и назвал самого тяжелого соперника в карьере
- Боррель: Евросоюз не смог передать Украине достаточно помощи для отражения ударов РФ
- Сменил имидж и вернулся. Цыганков сыграл с Эспаньолом. Оценки украинца за матч
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн