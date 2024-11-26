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Сыграет ли Игнатенко? Стартовые составы команд на матч ЛЧ Милан - Слован

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Стартовые составы команд

Сыграет ли Игнатенко? Стартовые составы команд на матч ЛЧ Милан - Слован

skslovan.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Милан" примет братиславский "Слован".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе "Слована" не оказалось украинского опорника Игнатенко, хотя ранее Даниил выходил в старте во всех 4-х матчах ЛЧ команды.

Против "Милана" украинец начнет игру в запасе.

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Слован (Братислава) Милан Даниил Игнатенко
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