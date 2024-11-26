Неприятная традиция. Зинченко остался в запасе Арсенала на матч ЛЧ против Спортинга
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Спортинг" примет лондонский "Арсенал".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе "Арсенал" не оказалось украинского защитника Александра Зинченко – Алекс снова начнет игру на лавке запасных.
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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) November 26, 2024
⚓️ Rice returns
⚡️ Martinelli down the wing
???? Havertz leads the line
Blank out the noise - COME ON YOU GUNNERS!!
Os Leões ???? titulares no jogo de hoje! #SCPARS #UCL pic.twitter.com/3b3cyYQB1D— Sporting CP (@SportingCP) November 26, 2024
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