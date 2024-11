Неприятная традиция. Зинченко остался в запасе Арсенала на матч ЛЧ против Спортинга

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Спортинг" примет лондонский "Арсенал".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе "Арсенал" не оказалось украинского защитника Александра Зинченко – Алекс снова начнет игру на лавке запасных.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



⚓️ Rice returns

⚡️ Martinelli down the wing

???? Havertz leads the line



Blank out the noise - COME ON YOU GUNNERS!!