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Неприятная традиция. Зинченко остался в запасе Арсенала на матч ЛЧ против Спортинга

Наши за границей
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Стартовые составы команд

Неприятная традиция. Зинченко остался в запасе Арсенала на матч ЛЧ против Спортинга

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Спортинг" примет лондонский "Арсенал".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе "Арсенал" не оказалось украинского защитника Александра Зинченко – Алекс снова начнет игру на лавке запасных.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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