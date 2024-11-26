17-летний украинец Байера может дебютировать в Лиге чемпионов
Артем Степанов - в заявке Байера на матч с Зальцбургом
Фото: ФК Баєр
Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда
17-летний украинец команды Алонсо Артем Степанов в заявке на матч – он начнет поединок на лавке запасных.
Начнется матч в 22:00. Его рассудит бригада арбитров из Украины во главе с Николаем Балакиным.
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