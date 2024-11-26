17-летний украинец Байера может дебютировать в Лиге чемпионов

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов , в котором чемпион Германии "Байер" примет австрйиский "Зальцбург".

17-летний украинец команды Алонсо Артем Степанов в заявке на матч – он начнет поединок на лавке запасных.

Начнется матч в 22:00. Его рассудит бригада арбитров из Украины во главе с Николаем Балакиным.