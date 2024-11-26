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17-летний украинец Байера может дебютировать в Лиге чемпионов

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Артем Степанов - в заявке Байера на матч с Зальцбургом

17-летний украинец Байера может дебютировать в Лиге чемпионов

Фото: ФК Баєр

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором чемпион Германии "Байер" примет австрйиский "Зальцбург".

17-летний украинец команды Алонсо Артем Степанов в заявке на матч – он начнет поединок на лавке запасных.

Начнется матч в 22:00. Его рассудит бригада арбитров из Украины во главе с Николаем Балакиным.

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