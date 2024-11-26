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17-летний украинский форвард дебютировал за Байер в Лиге чемпионов

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Игрок вышел на поле во втором тайме

17-летний украинский форвард дебютировал за Байер в Лиге чемпионов

Фото: ФК Баєр

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

17-летний украинский форвард Артем Степанов вышел на замену во втором тайме пятого тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга".

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Игрок вышел на поле на 73-й минуте поединка вместо Патрика Шика, когда счет уже был 5:0 в пользу "Байера".

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