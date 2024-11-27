Два касания и две точные передачи. Оценки Степанова за дебютный матч в Лиге чемпионов
Оценивали два портала
Getty Images/Global Images Ukraine
26 ноября "Байер" разгромил на своем поле "Зальцбург" (5:0) в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.
В этом матче дебютировал в самом престижном турнире Европы украинец Артем Степанов, выйдя на 73-й минуте с замены вместо Патрика Шика.
За время нахождения на поле 17-летний украинский нападающий дважды дотронулся до мяча, сделал 2 точные передачи из 2 (100%) и один раз сфолил.
Игру Степанова оценили два статистических портала: WhoScored - в 6,0, Sofascore – в 6,5.
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