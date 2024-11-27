Два касания и две точные передачи. Оценки Степанова за дебютный матч в Лиге чемпионов

26 ноября "Байер" разгромил на своем поле "Зальцбург" (5:0) в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

В этом матче дебютировал в самом престижном турнире Европы украинец Артем Степанов, выйдя на 73-й минуте с замены вместо Патрика Шика.

За время нахождения на поле 17-летний украинский нападающий дважды дотронулся до мяча, сделал 2 точные передачи из 2 (100%) и один раз сфолил.

Игру Степанова оценили два статистических портала: WhoScored - в 6,0, Sofascore – в 6,5.







