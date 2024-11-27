  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Два касания и две точные передачи. Оценки Степанова за дебютный матч в Лиге чемпионов
В тренде

Два касания и две точные передачи. Оценки Степанова за дебютный матч в Лиге чемпионов

Наши за границей
Обновлено

Оценивали два портала

Два касания и две точные передачи. Оценки Степанова за дебютный матч в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

26 ноября "Байер" разгромил на своем поле "Зальцбург" (5:0) в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

В этом матче дебютировал в самом престижном турнире Европы украинец Артем Степанов, выйдя на 73-й минуте с замены вместо Патрика Шика.

За время нахождения на поле 17-летний украинский нападающий дважды дотронулся до мяча, сделал 2 точные передачи из 2 (100%) и один раз сфолил.

Игру Степанова оценили два статистических портала: WhoScored - в 6,0, Sofascore – в 6,5.

Два касания и две точные передачи. Оценки Степанова за дебютный матч в Лиге чемпионов - изображение 1

Два касания и две точные передачи. Оценки Степанова за дебютный матч в Лиге чемпионов - изображение 2

По теме
yellow-arrow
Бывший испанский вратарь: Лунин - великолепный голкипер, но ему приходится сражается сражаться с монстром
yellow-arrow
Алонсо прокомментировал дебют украинца Степанова в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Сыграл 12 минут. Стала известна оценка Зинченко за матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов оценки Байер (Леверкузен) Артем Степанов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости