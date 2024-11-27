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Сыграл 12 минут. Стала известна оценка Зинченко за матч Лиги чемпионов

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"Арсенал" на выезде разгромил "Спортинг"

Сыграл 12 минут. Стала известна оценка Зинченко за матч Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник, 26 ноября, состоялся матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором португальский "Спортинг" принимал лондонский "Арсенал". Игра завершилась победой гостей со счетом 5:1.

Украинский игрок "канониров" Александр Зинченко появился на поле на 78-й минуте. На его счету 8 касаний мяча, 7 точных передач из 8 (88%) и 1 потеря мяча.

После завершения поединка статистический портал WhoScored выставил оценки участникам встречи. Действия Зинченко были оценены в 6.1. Лучшим стал Букайо Сака, получив 8.5.

Сыграл 12 минут. Стала известна оценка Зинченко за матч Лиги чемпионов - изображение 1
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Спортинг (Лиссабон) Александр Зинченко
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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