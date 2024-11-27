Сыграл 12 минут. Стала известна оценка Зинченко за матч Лиги чемпионов

Во вторник, 26 ноября, состоялся матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором португальский "Спортинг" принимал лондонский "Арсенал". Игра завершилась победой гостей со счетом 5:1.

Украинский игрок "канониров" Александр Зинченко появился на поле на 78-й минуте. На его счету 8 касаний мяча, 7 точных передач из 8 (88%) и 1 потеря мяча.

После завершения поединка статистический портал WhoScored выставил оценки участникам встречи. Действия Зинченко были оценены в 6.1. Лучшим стал Букайо Сака, получив 8.5.