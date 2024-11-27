Алонсо прокомментировал дебют украинца Степанова в Лиге чемпионов

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо высказался о дебютах украинского форварда Артема Степанова и немецкого полузащитника Фрэнсиса Оньеки в составе основной команды.

Напомним, 26 ноября оба футболисты вышли на замену во втором тайме матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга". (5:0).

"Они будут помнить эту игру в будущем. Сегодня они получили свой шанс. Важно дать им хорошее настроение в их первой игре.

Всем игрокам нужна возможность проявить свои качества, и сегодня был шанс для Фрэнсиса и Артема. Это был приятный момент для всех, но особенно для них двоих", – сказал Алонсо.