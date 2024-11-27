Алонсо прокомментировал дебют украинца Степанова в Лиге чемпионов
Специалист упомянул и другого дебютанта
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Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо высказался о
Напомним, 26 ноября оба футболисты вышли на замену во втором тайме матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга". (5:0).
"Они будут помнить эту игру в будущем. Сегодня они получили свой шанс. Важно дать им хорошее настроение в их первой игре.
Всем игрокам нужна возможность проявить свои качества, и сегодня был шанс для Фрэнсиса и Артема. Это был приятный момент для всех, но особенно для них двоих", – сказал Алонсо.
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