Бывший испанский вратарь: Лунин - великолепный голкипер, но ему приходится сражается сражаться с монстром

Бывший испанский вратарь Рауль Аррибас поделился с изданием As своим мнением о конкуренции за место основного голкипера мадридского "Реала" между украинцем Андреем Луниным и бельгийцем Тибо Куртуа.

"Возвращение Куртуа – это плохая новость для Лунина. Возможно, Тибо на данный момент лучший на своей позиции в мире.

Тень таких вратарей, как Куртуа, Тер Штегена или Касильяса в свое время, слишком велика. Лунин – великолепный голкипер, но проигрывает в сравнении, ведь ему приходится сражаться с монстром", – подытожил Аррибас.