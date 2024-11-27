Бывший испанский вратарь: Лунин - великолепный голкипер, но ему приходится сражается сражаться с монстром
Нелегко Андрею
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Бывший испанский вратарь Рауль Аррибас поделился с изданием As своим мнением о конкуренции за место основного голкипера мадридского "Реала" между украинцем Андреем Луниным и бельгийцем Тибо Куртуа.
"Возвращение Куртуа – это плохая новость для Лунина. Возможно, Тибо на данный момент лучший на своей позиции в мире.
Тень таких вратарей, как Куртуа, Тер Штегена или Касильяса в свое время, слишком велика. Лунин – великолепный голкипер, но проигрывает в сравнении, ведь ему приходится сражаться с монстром", – подытожил Аррибас.
В нынешнем сезоне Лунин принял участие в 5 матчах на клубном уровне и пропустил 8 голов. На счету Куртуа 10 пропущенных мячей в 13 играх.
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