Степанов отметился интересным достижением в своем дебютном матче за Байер

Украинский форвард леверкузенского "Байера" установил новый рекорд среди всех украинских футболистов, которые играли в Лиге чемпионов, выйдя на замену в матче против "Зальцбурга" (5:0).

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Артем Степанов дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет, 3 месяцев и 16 дней, став самым молодым украинцем в истории Лиги чемпионов. Нападающий побил рекорд бывшего защитника донецкого "Шахтера" Дмитрия Чигринского, который впервые сыграл в самом престижном клубном европейском турнире в возрасте 18 лет и 1 месяца.

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Степанов также стал самым молодым украинским легионером в Лиге чемпионов, побив рекорд Александра Зинченко, который дебютировал в этом соревновании за "ПСВ" в 19-летнем возрасте.

Напомним, что "Байер" занимает пятую строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 10 очков в 5-ти турах.