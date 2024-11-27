17-летний украинец Степанов отреагировал на свой дебют в Лиге чемпионов
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Байера" Артем Степанов прокомментировал дебют за основную команду "фармацевтов" в поединке 5-го тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (5:0).
"Шаг за шагом", – оставил Артем короткое сообщение в Instagram.
Стоит отметить, что после этой игры
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