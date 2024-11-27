Наши поздравления! Роман Яремчук празднует свое 29-летие
У форварда сегодня День рождения
uaf.ua
Сегодня, 27 ноября, свой 29-й День Рождения отмечает форвард
Роман свою профессиональную карьеру начал в молодежной команде киевского "Динамо". Кроме киевлян за свою карьеру нападающий успел поиграть за "Александрию", "Гент", "Брюгге", "Бенфику", "Валенсию". С лета 2024 украинец играет за греческий "Олимпиакос".
Суммарно во всех турнирах нападающий сыграл 338 поединков на клубном уровне, в которых забил 94 гола и отдал 32 ассиста.
За сборную Украины Роман отыграл 59 матчей и забил 17 голов, отдав также 8 результативных передач.
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