Наши поздравления! Роман Яремчук празднует свое 29-летие

Сегодня, 27 ноября, свой 29-й День Рождения отмечает форвард сборной Украины и греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук.

Роман свою профессиональную карьеру начал в молодежной команде киевского "Динамо". Кроме киевлян за свою карьеру нападающий успел поиграть за "Александрию", "Гент", "Брюгге", "Бенфику", "Валенсию". С лета 2024 украинец играет за греческий "Олимпиакос".

Суммарно во всех турнирах нападающий сыграл 338 поединков на клубном уровне, в которых забил 94 гола и отдал 32 ассиста.

За сборную Украины Роман отыграл 59 матчей и забил 17 голов, отдав также 8 результативных передач.