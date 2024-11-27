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Он вернулся! Цыганков выйдет в старте Жироны на матч ЛЧ против Штурма

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Украинец полностью восстановился после травмы

Он вернулся! Цыганков выйдет в старте Жироны на матч ЛЧ против Штурма

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Штурм" примет "Жирону".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команды.

Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков восстановился после травмы и впервые за долгое время выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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