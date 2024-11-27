Реал против Ливерпуля, Бенфика против Монако. Известно, сыграют ли Лунин и Трубин
Стартовые составы команд
НВ Спорт
Сегодня, 27 ноября, в вечернем слоте 5-го тура
В одном из них "Ливерпуль" примет "Реал". Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин остался в запасе на матч. В старте ожидаемо выйдет Тибо Куртуа.
В еще одном матче "Монако" примет "Бенфику". А вот здесь украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин ожидаемо выйдет в стартовом составе.
Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.
????✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) November 27, 2024
???? @LFC#UCL pic.twitter.com/KdaDFjNZe9
The Reds to take on Real Madrid ???????? #UCL— Liverpool FC (@LFC) November 27, 2024
???? O ???????????????????? ???????? para hoje! ⚪#ASMSLB • #UCL pic.twitter.com/VcNJk9zbjg— SL Benfica (@SLBenfica) November 27, 2024
???? Le ???????? ???????? ????????́???????????????? ???? @SLBenfica— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) November 27, 2024
???? @ChampionsLeague
‣ #ASMSLB pic.twitter.com/DSG1Y1SZjI
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