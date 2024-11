Реал против Ливерпуля, Бенфика против Монако. Известно, сыграют ли Лунин и Трубин

Сегодня, 27 ноября, в вечернем слоте 5-го тура Лиги чемпионов состоятся несколько матчей, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Ливерпуль" примет "Реал". Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин остался в запасе на матч. В старте ожидаемо выйдет Тибо Куртуа.

В еще одном матче "Монако" примет "Бенфику". А вот здесь украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин ожидаемо выйдет в стартовом составе.

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.

Текстовый онлайн матча "Ливерпуль" - "Реал".

Текстовый онлайн матча "Монако" - "Бенфика".

The Reds to take on Real Madrid ???????? #UCL