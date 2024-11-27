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Реал против Ливерпуля, Бенфика против Монако. Известно, сыграют ли Лунин и Трубин

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Стартовые составы команд

Реал против Ливерпуля, Бенфика против Монако. Известно, сыграют ли Лунин и Трубин

НВ Спорт

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 ноября, в вечернем слоте 5-го тура Лиги чемпионов состоятся несколько матчей, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Ливерпуль" примет "Реал". Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин остался в запасе на матч. В старте ожидаемо выйдет Тибо Куртуа.

В еще одном матче "Монако" примет "Бенфику". А вот здесь украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин ожидаемо выйдет в стартовом составе.

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.

Текстовый онлайн матча "Ливерпуль" - "Реал".

Текстовый онлайн матча "Монако" - "Бенфика".

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Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Ливерпуль Монако Андрей Лунин Анатолий Трубин
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