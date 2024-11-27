Челси зимой может продать Мудрика. В Англии назвали сумму
В Англии снова пишут о Мудрике
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Бывший скаут "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" Мик Браун, который по-прежнему имеет очень хорошие связи в этом виде спорта, говорит о том, что "
По данным источника, интерес к украинцу со стороны других клубов АПЛ есть, однако цена на Мудрика не будет завышено высокой.
У Мудрика долгосрочный контракт с зарплатой в 100 000 фунтов стерлингов в неделю, и чтобы сократить расходы, клуб будет готов отпустить игрока за предложение в размере 30 миллионов фунтов стерлингов.
Впрочем, также отмечается, что вариант с арендой также не исключён.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
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