  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Челси зимой может продать Мудрика. В Англии назвали сумму
В тренде

Челси зимой может продать Мудрика. В Англии назвали сумму

Наши за границей
Обновлено

В Англии снова пишут о Мудрике

Челси зимой может продать Мудрика. В Англии назвали сумму

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший скаут "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" Мик Браун, который по-прежнему имеет очень хорошие связи в этом виде спорта, говорит о том, что "Челси" зимой может продать украинского вингера Михаила Мудрика.

По данным источника, интерес к украинцу со стороны других клубов АПЛ есть, однако цена на Мудрика не будет завышено высокой.

У Мудрика долгосрочный контракт с зарплатой в 100 000 фунтов стерлингов в неделю, и чтобы сократить расходы, клуб будет готов отпустить игрока за предложение в размере 30 миллионов фунтов стерлингов.

Впрочем, также отмечается, что вариант с арендой также не исключён.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Поставлены оценки украинским командам и игрокам в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
База! Украинский вратарь Бенфики не пожал руку россиянину. Видео
yellow-arrow
Трубин в княжестве. Монако - Бенфика. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football insider
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости