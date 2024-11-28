"Сделали это вместе". Трубин высказался о победе Бенфики над клубом россиянина
Команда украинца совершила камбек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды над "Монако" (3:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
"Украинское сердце бьется в ритме. Мы сделали это вместе", - написал Трубин на своей странице в Instagram.
Трубин вышел в основе и отыграл до финального свистка.
Также добавим, что Трубин проявил позицию и на старте встречи не пожал руку российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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