"Сделали это вместе". Трубин высказался о победе Бенфики над клубом россиянина

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды над "Монако" (3:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

"Украинское сердце бьется в ритме. Мы сделали это вместе", - написал Трубин на своей странице в Instagram.

Трубин вышел в основе и отыграл до финального свистка.

Также добавим, что Трубин проявил позицию и на старте встречи не пожал руку российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину.