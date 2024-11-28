17-летний Степанов поделился тем, что сказал ему Алонсо после дебюта в Лиге чемпионов
Также Артем повзаимодействовал с капитаном "фармацевтов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов рассказал о том, какие советы ему дал главный тренер команды Хаби Алонсо после дебютного матча в рамках Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (5:0).
"Я нервничал. Это нормально. Хаби Алонсо сказал мне, что я должен наслаждаться моментом и продолжать работать.
Незадолго до конца игры я сказал Граниту Джаке, где стоять во время углового. Затем одобрил его позицию. Я помог ему", - цитирует Степанова WerkselfXtra со ссылкой на Bild.
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Источник:WerkselfXtra
Опубликовал: Александр Бураков
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