17-летний Степанов поделился тем, что сказал ему Алонсо после дебюта в Лиге чемпионов

Украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов рассказал о том, какие советы ему дал главный тренер команды Хаби Алонсо после дебютного матча в рамках Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (5:0).

"Я нервничал. Это нормально. Хаби Алонсо сказал мне, что я должен наслаждаться моментом и продолжать работать.

Незадолго до конца игры я сказал Граниту Джаке, где стоять во время углового. Затем одобрил его позицию. Я помог ему", - цитирует Степанова WerkselfXtra со ссылкой на Bild.