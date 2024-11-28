"Зависимый форвард". Экс-игрок сборной Украины нашел причину спада Довбика

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко объяснил слабую результативность Артема Довбика в итальянской "Роме".

"Довбик - это зависимый форвард. Если команда играет на него, то он будет забивать и иметь моменты. А если партнеры будут играть не на него, а на другого игрока, то у Довбика может пропасть уверенность в себе. "Жирона" играла полностью на Артема, поэтому в Испании у него было намного больше моментов и голов. В "Роме" пока что не так.

Очень важно, что Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и получил огромный опыт в Ла Лиге, но ему есть еще куда расти.

Чтобы его сравнивать с великими нападающими прошлого, ему однозначно надо прибавлять. Я надеюсь, что Артем сам это прекрасно понимает и будет прилагать усилия, чтобы усовершенствоваться в нападающего серьезного уровня, которым заинтересуют топовые команды Европы", - сказал Гецко в интервью Sport-express.ua.