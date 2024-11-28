Александр Зинченко подшучивает над стилем своего одноклубником в соцсетях

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко решил пошутить над внешним видом своего партнера по команде, выложив фото Бена Уайта с тренировочной базы клуба.

Зинченко, очевидно, оценил стильный наряд 27-летнего английского защитника, который зимой ходит в тапочках и теплой куртке, подписав фото следующим образом: "Кто ты такой сегодня утром?".

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Напомним, что Бен Уайт пропустит несколько месяцев из-за проблем со здоровьем. Англичанин недавно был прооперирован, поскольку у него в последнее время наблюдались проблемы с коленом.