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Александр Зинченко подшучивает над стилем своего одноклубником в соцсетях

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Украинец выложил забавное фото в Инстаграме

Александр Зинченко подшучивает над стилем своего одноклубником в соцсетях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко решил пошутить над внешним видом своего партнера по команде, выложив фото Бена Уайта с тренировочной базы клуба.

Зинченко, очевидно, оценил стильный наряд 27-летнего английского защитника, который зимой ходит в тапочках и теплой куртке, подписав фото следующим образом: "Кто ты такой сегодня утром?".

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Напомним, что Бен Уайт пропустит несколько месяцев из-за проблем со здоровьем. Англичанин недавно был прооперирован, поскольку у него в последнее время наблюдались проблемы с коленом.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Бен Уайт
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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