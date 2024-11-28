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"Не думаю, что он произвел впечатление на Мареску". Топ-скаут Англии оценил перспективы Мудрика в Челси

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Тяжело будет задержаться в клубе

"Не думаю, что он произвел впечатление на Мареску". Топ-скаут Англии оценил перспективы Мудрика в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший скаут "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" Мик Браун сообщил, что лондонский "Челси" не прочь расстаться с украинским вингером Михаилом Мудриком в зимнее трансферное окно.

"Я слышал, что клуб хочет отпустить его в январе. Думаю, что у "Челси" есть потенциал стать очень хорошей командой, но вряд ли он будет ее частью. Сейчас для него нет места в команде, и я не думаю, что он произвел впечатление на Мареску.

Но в то же время я не думаю, что они смогут получить какую-то прибыль на его трансфере или вернуть свои деньги, которые потратили на него. У него также есть большой контракт, который в клубе хотели бы разорвать, если смогут", - цитирует экс-скаута Football Insider.

Ранее Браун назвал сумму, за которую "Челси" может продать Мудрика.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Бураков
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