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Любимый турнир Мудрика. Известно, выйдет ли украинец в старте Челси на очередной матч Лиги конференций

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Стартовые составы команд

Любимый турнир Мудрика. Известно, выйдет ли украинец в старте Челси на очередной матч Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура основного раунда Лиги конференций "Челси" на выезде сыграет с "Хайденхаймом".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также отметим, что в отличии от АПЛ, украинец играет в Лиге конференций довольно стабильно и успешно – в 3-х матчах у него 2 гола и 3 ассист.

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