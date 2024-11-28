Любимый турнир Мудрика. Известно, выйдет ли украинец в старте Челси на очередной матч Лиги конференций

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура основного раунда Лиги конференций " Челси " на выезде сыграет с "Хайденхаймом".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также отметим, что в отличии от АПЛ, украинец играет в Лиге конференций довольно стабильно и успешно – в 3-х матчах у него 2 гола и 3 ассист.