Любимый турнир Мудрика. Известно, выйдет ли украинец в старте Челси на очередной матч Лиги конференций
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура основного раунда Лиги конференций "
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе лондонцев выйдет украинский вингер Михаил Мудрик.
Your Chelsea side tonight! ✊#CFC | #UECL pic.twitter.com/z5I7t8YiED— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 28, 2024
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также отметим, что в отличии от АПЛ, украинец играет в Лиге конференций довольно стабильно и успешно – в 3-х матчах у него 2 гола и 3 ассист.
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