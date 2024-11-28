Сидорчук: Если ты говоришь о чести и ответственности, это должно отображаться в каждом дне, а не только на публику

33-летний украинский защитник "Вестерло" Сергей Сидорчук на своей странице в Инстаграм высказался о ответственности футболистов за свои слова и поступки за пределами футбольного поля.

"Футболист - не просто спортсмен, это пример для молодежи, для детей, которые на него равняются. Конечно, мы должны быть ответственным на поле в каждом матче, но сегодня ответственность выходит далеко за его пределы. Теперь мы несем ее и в соцсетях, где нас видят тысячи людей. То, что мы делаем или говорим, влияет на других.

Мои слова, особенно как украинца, имеют значение. Ты не просто говоришь о своей стране, ты показываешь, как ее любить, как чувствовать гордость и уважение к своим корням. Важно, чтобы эти слова не расходились с поступками. Если ты говоришь о чести и ответственности, это должно отображаться в каждом твоем дне, а не только на публику.

Хочу, чтобы дети, глядя на футболистов, да и вообще на известных людей, понимали, что пост в соцсетях - это не просто слова. Слова в сообщениях и интервью должны соответствовать действиям. Быть образцом - это не говорить, а показывать, что стоит за твоими словами", - написал Сидорчук.