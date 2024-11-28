Россиянин Головин — о том, что Трубин не пожал ему руку: Вообще все равно, насрать

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал сттуацию, когда перед матчем Лиги чемпионов с "Бенфикой" украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин не пожал россиянину руку.

"Вообще все равно на вчерашнюю ситуацию, неинтересно, насрать. Забудьте", - сказал Головин в комментарии российским СМИ.