Россиянин Головин — о том, что Трубин не пожал ему руку: Вообще все равно, насрать
Ситуация была перед матчем ЛЧ
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал сттуацию, когда перед матчем Лиги чемпионов с "Бенфикой" украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин
"Вообще все равно на вчерашнюю ситуацию, неинтересно, насрать. Забудьте", - сказал Головин в комментарии российским СМИ.
November 27, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Снова в три центрбека. Стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Викторией
- Минай распрощался сразу с шестью футболистами
- "В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера
- Довбик против Наполи: удар в перекладину и 61% точных передач. Оценки за матч
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- В Лиге Чемпионов определился первый клуб, который обеспечил себе участие в плей-офф
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн