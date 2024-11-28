Топ-матч дня в Лиге Европы. Известно, выйдет ли Довбик на матч против Тоттенхэма

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы "Рома" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард Артем Довбик выйдет в стартовом составе на этот поединок.