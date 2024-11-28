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Топ-матч дня в Лиге Европы. Известно, выйдет ли Довбик на матч против Тоттенхэма

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Стартовые составы команд

Топ-матч дня в Лиге Европы. Известно, выйдет ли Довбик на матч против Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы "Рома" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард Артем Довбик выйдет в стартовом составе на этот поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 21:00
а смысл?
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 21:00
а смысл?
Ответить
0
0

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