Топ-матч дня в Лиге Европы. Известно, выйдет ли Довбик на матч против Тоттенхэма
Стартовые составы команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура основного раунда
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард Артем Довбик выйдет в стартовом составе на этот поединок.
???? La nostra formazione per #TottenhamRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2024
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma #UEL pic.twitter.com/WLEcTtDcsh
Напомним, что UA-Футбол проведет
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Источник:AS Roma
Опубликовал: Михаил Черныш
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28.11.2024 в 21:00
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