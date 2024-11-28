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Лига Европы. Олимпиакос сыграет против румынского ФКСБ, Яремчук снова в запасе

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Роман снова в запасе

Лига Европы. Олимпиакос сыграет против румынского ФКСБ, Яремчук снова в запасе

instagram.com/olympiacosfc

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Сегодня, 28 ноября, состоятся несколько матчей Лиги Европы, в одном из которых "Олимпиакос" на выезде сыграет с румынским ФКСБ.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук в заявке на поединок, но уже традиционно начнет матч со скамейки запасных.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Оли" 8 матчей (из них только раз выходил в стартовом составе), в которых забил 1 гол.

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Источник:
Olympiacos FC
Опубликовал: Михаил Черныш
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