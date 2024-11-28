Лига Европы. Олимпиакос сыграет против румынского ФКСБ, Яремчук снова в запасе
Роман снова в запасе
instagram.com/olympiacosfc
Сегодня, 28 ноября, состоятся несколько матчей
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук в заявке на поединок, но уже традиционно начнет матч со скамейки запасных.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην FCSB! / Our line-up for today’s match against FCSB! ????⚪️#Olympiacos #FCSBOLY #UEL pic.twitter.com/ldHrF9OeU0— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 28, 2024
Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Оли" 8 матчей (из них только раз выходил в стартовом составе), в которых забил 1 гол.
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