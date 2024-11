Лига Европы. Олимпиакос сыграет против румынского ФКСБ, Яремчук снова в запасе

Сегодня, 28 ноября, состоятся несколько матчей Лиги Европы , в одном из которых "Олимпиакос" на выезде сыграет с румынским ФКСБ.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук в заявке на поединок, но уже традиционно начнет матч со скамейки запасных.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην FCSB! / Our line-up for today’s match against FCSB! ????⚪️#Olympiacos #FCSBOLY #UEL pic.twitter.com/ldHrF9OeU0