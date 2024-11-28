Известны оценки украинских игроков в матчах еврокубков
В первом слоте еврокубков играло два украинских игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известны оценки украинских игроков в матчах еврокубков.
В первом слоте еврокубков играло два украинских игрока – Михаил Мудрик за "Челси" и Максим Таловеров за "ЛАСК".
Михаил Мудрик вышел в стартовом составе на матч против "Хайденхайма". Нападающий сыграл полный матч, забил гол, сделал 38 касаний. У Мудрика 57% точности передач.
Оценка по SofaScore – 7,6 баллов.
Матч "Ханденхайм – Челси" закончился со счётом 0:2.
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Максим Таловеров также вышел в старте против "Борац Баня-Лука". Футболист 90 минут играл на позиции полузащитника, без результативных действий и совершил 41 касание. У него 84% точность передач
Оценка по SofaScore – 6,6 баллов
Матч "Борац Баня-Лука – ЛАСК" закончился со счётом 2:1.
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