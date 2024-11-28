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Известны оценки украинских игроков в матчах еврокубков

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В первом слоте еврокубков играло два украинских игрока

Известны оценки украинских игроков в матчах еврокубков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известны оценки украинских игроков в матчах еврокубков.

В первом слоте еврокубков играло два украинских игрока – Михаил Мудрик за "Челси" и Максим Таловеров за "ЛАСК".

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе на матч против "Хайденхайма". Нападающий сыграл полный матч, забил гол, сделал 38 касаний. У Мудрика 57% точности передач.

Оценка по SofaScore – 7,6 баллов.

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Матч "Ханденхайм – Челси" закончился со счётом 0:2.

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Максим Таловеров также вышел в старте против "Борац Баня-Лука". Футболист 90 минут играл на позиции полузащитника, без результативных действий и совершил 41 касание. У него 84% точность передач

Оценка по SofaScore – 6,6 баллов

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Матч "Борац Баня-Лука – ЛАСК" закончился со счётом 2:1.

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Михаил Мудрик Максим Таловеров
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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