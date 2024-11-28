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А в АПЛ его разносят. Мудрик – среди лидеров Лиги конференций по результативным действиям

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Обновлено

У Михаила уже 3 гола и 3 ассиста

А в АПЛ его разносят. Мудрик – среди лидеров Лиги конференций по результативным действиям

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 4-го тура Лиги конференций "Челси" обыграл немецкий "Хайденхайм" 2:0, а один из голов лондонской команды забил украинец Михаил Мудрик.

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Таким образом, у Михаила в текущем сезоне ЛК уже 3 гола и 3 ассиста (в 4-х сыгранных матчах). И он является одним из лидеров турнира по показателю гол+пас.

На данный момент, кроме Мудрика по 6 результативных действий у Кристофера Нкунку ("Челси") и Афимико Пюлюлю ("Ягеллония") - по 5 голов+1 ассист и Кевина Денке из "Серкля" (3+3).

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