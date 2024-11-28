Тренер Челси отметил Мудрика после матча ЛК против против Хенденхайма
Украинец забил один из голов своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Марески высказался о игре Михаила Мудрика в матче 5-го тура Лиги конференций против "Хенденхайма" (2:0), в котором украинец забил один из голов своей команды.
"Да, да. Он один из тех ребят, о которых я хотел бы отметить в позитивном ключе. Тяжело выделить игроков, которые сегодня сыграли очень хорошо.
25 игроков, хороших игроков, которые все заслуживают играть и работают фантастически. В следующих матчах мы будем делиться минутами, потому что у нас их так много! Так что это нормальная вещь", - сказал Мареска.
Напомним, что у Мудрика в Лиге конференций этого сезона 3 гола + 3 ассиста в четырех матчах.
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