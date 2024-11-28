Тренер Челси отметил Мудрика после матча ЛК против против Хенденхайма

Главный тренер "Челси" Энцо Марески высказался о игре Михаила Мудрика в матче 5-го тура Лиги конференций против "Хенденхайма" (2:0), в котором украинец забил один из голов своей команды.

"Да, да. Он один из тех ребят, о которых я хотел бы отметить в позитивном ключе. Тяжело выделить игроков, которые сегодня сыграли очень хорошо.

25 игроков, хороших игроков, которые все заслуживают играть и работают фантастически. В следующих матчах мы будем делиться минутами, потому что у нас их так много! Так что это нормальная вещь", - сказал Мареска.

Напомним, что у Мудрика в Лиге конференций этого сезона 3 гола + 3 ассиста в четырех матчах.