Второй слот матчей Лиги Европы. Стали известны оценки украинских игроков

Во втором слоте матчей Лиги Европы сыграли 2 клуба с украинскими футболистами.

Украину представляли Артём Довбик ("Рома") и Роман Яремчук ("Олимпиакос").

Артём Довбик попал в стартовый состав итальянского клуба против "Тоттенхэма". Нападающий нанёс удар по воротам, и совершил 10 касаний мяча, но без результативных действий.

Оценка по WhoScored – 6,3 балла.

Оценка по SofaScore – 6,3 балла.

Матч "Тоттенхэм – Рома" закончился со счётом 2:2.

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Роман Яремчук вышел за "Олимпиакос" на 77-й минуте матча против "Стяуа". Нападающий не совершил результативных действий. На 85-й минуте его заменили из-за повредждения.

Матч "Стяуа - Олимпиакос" закончился со счётом 0:0.