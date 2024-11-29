  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Второй слот матчей Лиги Европы. Стали известны оценки украинских игроков
В тренде

Второй слот матчей Лиги Европы. Стали известны оценки украинских игроков

Наши за границей
Обновлено

Сыграло два украинских футболиста

Второй слот матчей Лиги Европы. Стали известны оценки украинских игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во втором слоте матчей Лиги Европы сыграли 2 клуба с украинскими футболистами.

Украину представляли Артём Довбик ("Рома") и Роман Яремчук ("Олимпиакос").

Артём Довбик попал в стартовый состав итальянского клуба против "Тоттенхэма". Нападающий нанёс удар по воротам, и совершил 10 касаний мяча, но без результативных действий.

Оценка по WhoScored – 6,3 балла.

Второй слот матчей Лиги Европы. Стали известны оценки украинских игроков - изображение 1

Оценка по SofaScore – 6,3 балла.

Второй слот матчей Лиги Европы. Стали известны оценки украинских игроков - изображение 2

Матч "Тоттенхэм – Рома" закончился со счётом 2:2.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Роман Яремчук вышел за "Олимпиакос" на 77-й минуте матча против "Стяуа". Нападающий не совершил результативных действий. На 85-й минуте его заменили из-за повредждения.

Матч "Стяуа - Олимпиакос" закончился со счётом 0:0.

По теме
yellow-arrow
Тренер Челси отметил Мудрика после матча ЛК против против Хенденхайма
yellow-arrow
А в АПЛ его разносят. Мудрик – среди лидеров Лиги конференций по результативным действиям
yellow-arrow
Известны оценки украинских игроков в матчах еврокубков
Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости