Второй слот матчей Лиги Европы. Стали известны оценки украинских игроков
Сыграло два украинских футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором слоте матчей Лиги Европы сыграли 2 клуба с украинскими футболистами.
Украину представляли Артём Довбик ("Рома") и Роман Яремчук ("Олимпиакос").
Артём Довбик попал в стартовый состав итальянского клуба против "Тоттенхэма". Нападающий нанёс удар по воротам, и совершил 10 касаний мяча, но без результативных действий.
Оценка по WhoScored – 6,3 балла.
Оценка по SofaScore – 6,3 балла.
Матч "Тоттенхэм – Рома" закончился со счётом 2:2.
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Роман Яремчук вышел за "Олимпиакос" на 77-й минуте матча против "Стяуа". Нападающий не совершил результативных действий. На 85-й минуте его заменили из-за повредждения.
Матч "Стяуа - Олимпиакос" закончился со счётом 0:0.
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