Яремчук остроумно отреагировал на разбитое лицо после матча ЛЕ

В 5-м туре общего этапа Лиги Европы "Олимпиакос" посетил Бухарест. Греческий гранд разделил очки с ФКСБ (0:0). Украинский форвард вышел на поле на 77-й минуте, но уже на 85-й был вынужден завершить поединок из-за разбитого лица.

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Роман на своей странице в Instagram с юмором отреагировал на свое выступление в Румынии. 27 ноября нападающий отметил 29-й День рождения.

Форвард присоединился к "Олимпиакосу" летом за 2 млн евро. В греческом первенстве он провел 7 поединков (1 гол). В ЛЕ Яремчук провел 60 минут против "Лиона" (0:2) и вчера 9 минут отыграл с ФКСБ.