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Тренер Олимпиакоса - про травму Яремчука: Это было для нас большой бедой

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Неудачная игра для Романа

Тренер Олимпиакоса - про травму Яремчука: Это было для нас большой бедой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар прокомментировал травму украинского нападающего Романа Яремчука, которую он получил через восемь минут после выхода на замену в матче с ФКСБ в 5-м туре Лиги Европе.

"Для нас было большой бедой то, что Яремчук получил травму, потому что на тот момент у нас было еще и численное преимущество, и мы постарались этим воспользоваться, поставив еще одного нападающего.

Когда он вышел на поле, вы видели, как он создал важный момент, но из-за травмы преимущество было потеряно. Игроки получают травмы в течение сезона, и независимо от того, насколько велик состав, его никогда не бывает достаточно, у нас не было на скамейке запасных еще одного нападающего, который мог бы его должным образом заменить.

Таков график. Возможно, нам следовало дать нашим игрокам больше времени на отдых, но это невозможно, потому что у нас идёт несколько матчей подряд", - сказал Мендилибар.

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Источник:
Olympiacos
Опубликовал: Александр Бураков
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