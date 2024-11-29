Лунин претендует на награду лучшего вратаря-2024 по версии FIFA
Украинский игрок может удостоиться почетной награды
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин претендует на премию The Best FIFA Football Awards в категории "Лучший вратарь среди мужчин".
Конкурентами украинца являются Давид Райя ("Арсенал" и сборная Испании), Эдерсон ("Манчестер Сити" и Бразилия), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" и Аргентина), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ" и Италия), Майк Меньян ("Милан" и Франция) и Унаи Симон ("Атлетик" и Испания).
В голосование примут участие и болельщики. Оно продлится до 10 декабря включительно. Отдать свой голос можно здесь. Церемония награждения состоится в январе 2025 года.
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kotigorok (Чернігів)
29.11.2024 в 10:25
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