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Лунин претендует на награду лучшего вратаря-2024 по версии FIFA

Наши за границей
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Украинский игрок может удостоиться почетной награды

Лунин претендует на награду лучшего вратаря-2024 по версии FIFA

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин претендует на премию The Best FIFA Football Awards в категории "Лучший вратарь среди мужчин".

Конкурентами украинца являются Давид Райя ("Арсенал" и сборная Испании), Эдерсон ("Манчестер Сити" и Бразилия), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" и Аргентина), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ" и Италия), Майк Меньян ("Милан" и Франция) и Унаи Симон ("Атлетик" и Испания).

В голосование примут участие и болельщики. Оно продлится до 10 декабря включительно. Отдать свой голос можно здесь. Церемония награждения состоится в январе 2025 года.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
FIFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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kotigorok (Чернігів)
29.11.2024 в 10:25
Його не нагороджувати треба, а перевести у грати терсеру
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Комментарии 1
avatar
kotigorok (Чернігів)
29.11.2024 в 10:25
Його не нагороджувати треба, а перевести у грати терсеру
Ответить
0
0

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