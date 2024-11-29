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Довбик попал в список номинантов команды года FIFA. Кто будет конкурировать с украинцем?

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Довбик попал в список номинантов команды года FIFA. Кто будет конкурировать с украинцем?

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба ФИФА объявила список претендентов на попадание в команду года.

В категории "Лучшие нападающие" появилась, помимо прочих, кандидатура украинского нападающего "Ромы" Артема Довбика.

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Вместе с ним в список из 22 игроков попали Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Виктор Дьёкереш, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Лаутаро Мартинес, Криштиану Роналду, Луис Суарес, Винисиус Жуниор, Ламин Ямаль и другие звёзды атакующей линии.

Проголосовать на сайте ФИФА за своего фаворита можно будет до 10 января 2025 года.

Напомним, ранее Довбик занял 29-е место в голосовании за "Золотой мяч", а также был номинирован на награду лучшему игроку и лучшему нападающему 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

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