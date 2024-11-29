"Был на периферии". Экс-хавбек Челси оценил выступление Мудрика в матче ЛК
Неоднозначная оценка
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Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул высказался об игре украинского вингера "синих" Михаила Мудрика в поединке против "Хайденхайма" (2:0) в Лиге конференций. Напомним, что Мудрик отправил второй гол в ворота немецкого клуба. "Для "Челси" матч прошел комфортно, хотя это и не была победа со счетом 8:0. Мудрик делал то, и всегда. Был на периферии, пока не забил. Было много позитива для команды Энцо Марески. Мы все ожидали, что они легко будут побеждать в этом турнире, но они делают это со стилем", - сказал Коул в интервью TNT Sports.
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Источник:BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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