"Был на периферии". Экс-хавбек Челси оценил выступление Мудрика в матче ЛК

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул высказался об игре украинского вингера "синих" Михаила Мудрика в поединке против "Хайденхайма" (2:0) в Лиге конференций.

Напомним, что Мудрик отправил второй гол в ворота немецкого клуба.

"Для "Челси" матч прошел комфортно, хотя это и не была победа со счетом 8:0.

Мудрик делал то, и всегда. Был на периферии, пока не забил.

Было много позитива для команды Энцо Марески. Мы все ожидали, что они легко будут побеждать в этом турнире, но они делают это со стилем", - сказал Коул в интервью TNT Sports.