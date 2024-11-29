Бывший одноклубник Мудрика оценил перспективы вингера в Челси
Игрок рассказал, когда Михаил проявит себя в лондонском клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Арендованный у "Шахтера" защитник "Ворсклы" Виктор Корниенко рассказал о вингере "Челси" Михаиле Мудрике, с которым он ранее вместе выступал за "горняков".
"Миша же перешел в "Челси" в 21 или 22 года. Представьте себе: в 21 год перейти из украинского футбола в АПЛ! Это невероятное давление на молодого игрока. Он молодец, справился, но там требования футбола другие. На адаптацию надо больше времени.
Моментами он себя показывает, где-то, бывает, выпадает. Но у Михаила есть талант и хорошие игровые качества. Где-то через год-два, я думаю, он не будет иметь таких проблем", - сказал Корниенко в интервью изданию Украинский футбол.
В текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
Ранее Корниенко сказал все, что думает о главном тренере "Воркслы" Юрии Максимове.
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