Бывший одноклубник Мудрика оценил перспективы вингера в Челси

Арендованный у "Шахтера" защитник "Ворсклы" Виктор Корниенко рассказал о вингере "Челси" Михаиле Мудрике, с которым он ранее вместе выступал за "горняков".

"Миша же перешел в "Челси" в 21 или 22 года. Представьте себе: в 21 год перейти из украинского футбола в АПЛ! Это невероятное давление на молодого игрока. Он молодец, справился, но там требования футбола другие. На адаптацию надо больше времени.

Моментами он себя показывает, где-то, бывает, выпадает. Но у Михаила есть талант и хорошие игровые качества. Где-то через год-два, я думаю, он не будет иметь таких проблем", - сказал Корниенко в интервью изданию Украинский футбол.