Наши за границей. В лондонском тумане Рома возродилась, но Довбик потерялся

Выходит, что Лига Европы является для "Ромы" отдушиной. Там она проиграла лишь один матч из пяти, отыграв весьма прилично против "Тоттенхэма", "Атлетик" Бильбао. А в Серии А она с пятью поражениями в шести последних матчах. Правда, преимущество над зоной вылета в ЛЕ меньше - одно очко против трех в лиге, но все же системы розыгрыша разные, так что не следует измерять эти таблицы одинаково.

Более того, Лига Европы даже может стать трамплином к возвращению команды. После впечатляющей игры против "Тоттенхэма" в Лондоне в четверг (2:2) итальянская пресса уже пишет о "возрождении". "Клаудио Раньери вернул нам "Рому", "вернул игрокам веру и мотивацию", "нашел свою "Рому" в Лондоне". "Чудо Раньери", "Сердце "Ромы". "Рома" никогда не сдавалась", "матч, полный ошибок, но и подвигов".

Игроки команды также довольны. Алексис Салемакерс говорит о красивой игре и "мы теперь знаем, что можем играть против больших команд". Леандро Паредес заявляет, что этот матч доказывает, что команда жива.

Сам Раньери во втором матче своей третьей каденции в команде не ожидал, что она отыграет так хорошо в атаке и выдержит физическое напряжение, английский темп игры даже во втором тайме. Но объяснял, что именно этого и требовал от игроков. Требовал не повторять первый тайм его первого матча в Неаполе, когда владела мячом 24 процента времени, а постоянно атаковать, "отвечать ударом на удар".

"Рома" пропускала, получала удары. Но и вправду отвечала. Выдав игру в атаке, которую от нее не видели очень давно. В этом сезоне точно не видели. Легендарный форвард клуба Роберто Пруццо заявил, что создала в этом матче больше опасных моментов, чем во всех предыдущих с начала сезона вместе взятых. Понятно, что это метафора, но хорошо отражающая реальность.

В итоге вышел матч с 42-мя ударами по воротам (римляне нанесли 18), из них 19-ю (!!!) - в створ (семь на счету римлян). С 3.61:2.36 по xG. С четырьмя законными голами, тремя голами из офсайдов, четырьмя попаданиями в каркас ворот. И с драмой. Голом с пенальти, причем уже на пятой минуте, голом на 91-ой с углового, причем игрока, который привез тот пенальти - Матса Хуммельса.

Раньери пытался и немного остудить энтузиазм словами: "Одна ласточка не означает приход весны". Он надеется, что матч в Лондоне стал "колоколом пробуждения "Ромы" (а ранее говорил, что для пробуждения нужен колокол с Собора Святого Петра в Ватикане), но подчеркивает, что нужно еще много работать. Нужно. Но с такой атакой и с таким характером как в том матче можно многого достичь.

Где во всем этом Артем Довбик? К сожалению, его роль начинает казаться незавидной. Два матча каденции Раньери были кардинально разными. Один - с глухим "автобусом" в обороне, второй - с ярчайшей авантюрной атакой. Один - со схемой с двумя центральными защитниками (4-4-1-1), второй - с тремя (3-4-2-1). Но в обоих украинец выглядел чужим. В обоих пробил по воротам лишь по одному разу.

Правда, в обоих он чуть не забил. В Неаполе попал в перекладину головой с пяти метров. В Лондоне перехватил пас соперника назад и чуть не протолкнул мяч под вратарем с пяти, еще и забивал и ассистировал из офсайда, причем забил - из небольшого. Но ведь офсайды - это нарушения правил, а те опасные удары - эпизоды, а не процесс, не тенденция. В процессе, в тенденции он не участвует.

После матча в Лондоне даже закрадывается мысль, что "Рома" может попробовать сыграть без него, и вряд ли это будет выглядеть хуже в атаке, чем с ним.

Следует отметить, что в этом матче он часто действовал в глубине. Прессинг начинал не он, а два атакующих полузащитника. Довбик же располагался позади них и часто опаздывал с выдвижением вперед. Иногда же бывали случаи, что четверо и даже пятеро игроков "Ромы" располагались на поле выше него. Выглядело все это очень странно, и нужно спросить Раньери, такими ли были его указания.

Он двигался, появлялся на флангах, помогал в отборе. В первом тайме касался мяча лишь в районе центральной или боковых линий поля. Причем обеих боковых, правой и левой. Лишь во втором наконец-то начал касаться мяча там, где и должен - в центре атаки. В предыдущей статье рубрики я сравнил его стиль игры со стилем Романа Зозули. В Лондоне такие сравнения были еще более уместными.

Показательный момент - когда Хуммельс забивал свой гол на 91-ой минуте, четыре игрока "Ромы" находились во вратарской площадке "Тоттенхэма", но Довбика, центрфорварда, единственного центрфорварда команды, среди них не было.

Он коснулся мяча всего 12 раз (дважды в штрафной соперника), отдал всего семь передач (71 процент точности) - безоговорочно худший среди игроков стартовых составов обеих команд. Участвовал всего в трех единоборствах, выиграв одно. Четырежды попадал в офсайд, однажды выбил мяч, однажды отобрал. Причем отобрал на левом фланге своей обороны в контратаке соперника. Что он там забыл?

В целом его действия на поле совершенно не выглядели систематизированными, запланированными, подготовленными.

В первом тайме он и вовсе отсутствовал на поле. Во втором уже начал играть поострее. Принял прострел в штрафной площадке соперника спиной к воротам, не сумел развернуться, выложил мяч назад, а партнер по команде пробил в защитника. В другом эпизоде защитник под его давлением выбил мяч недалеко, и Коне очень опасно пробивал с линии штрафной - чуть неточно.

Однажды он получил пас вразрез в правой стороне штрафной площадки, успел продвинуться вперед и прострелить под легкий удар Коне с пары метров, но арбитры очень уверенно зафиксировали явное положение вне игры Артема. А вот когда он замкнул прострел за спинами защитников, пробив слабо, но в итоге продавив этим ударом вратаря, пришлось включать ВАР. Офсайд в полкорпуса все же был.

Замечательный шанс забить он заработал, когда перехватил ужасный пас соперника своему вратарю. Но расстояние до ворот было минимальным, обработать мяч не было времени, и тот уже укатывался. Bратарь уже выскочил вперед, и Довбик в итоге просто ткнул мяч в него. В этом эпизоде я бы особо не критиковал форварда. Забить, учитывая обстоятельства, было сложно.

Его оценки от прессы всегда были худшими в команде. Иногда - вместе с некоторыми защитниками, ведь оборона работала плохо. Но чаще всего - единолично худшими. Хотя иногда этой "худшей" была неплохая "6", как от Corriere Dello Sport. С замечаниями, что нагружал защитников "Тоттенхэма". Но гораздо больше было "5.5" и особенно - плохих "5". Gazzetta Dello Sport и Tuttosport выставили "5".

В комментариях журналисты отмечали его особо ужасный первый тайм и некоторое пробуждение во втором. Но в целом говорили о его "тяжелейшем вечере с тех пор, как в "Роме" (Romanews), о слишком частых офсайдах, о том, что он "растворился", "инородное тело, почти всегда не в игре", "должен просыпаться", "потерялся в лондонском тумане".

Римский Leggo заявил, что на этот раз он не имеет право жаловаться, поскольку атака "Ромы" функционировала очень хорошо и создавала очень много. Так и есть. В этом сезоне его почти всегда оставляли одиноким, не помогали ему и вообще атаковали неправильно. Но в Лондоне игроки часто находились в атаке, организованно, на правильных позициях и создавали. Чем Довбик не сумел воспользоваться.

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