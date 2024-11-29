"Я благодарен, что живу в безопасности". Украинский легионер высказался о войне
Игрок рассказал о том, как тяжело жить украинцам дома
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный дал интервью для издания The Telegraph, в котором он рассказал о войне в Украине.
"Много тревог, много атак. Сегодня я общался со своей семьей, они говорят, что было несколько тревог, и мой младший брат не мог пойти в школу. Сейчас тяжело всем украинцам. У людей нет ни воды, ни света. Жить в таких условиях почти невозможно. Но люди там борются не только за нашу страну, но и за Европу. Мой долг, моя миссия — транслировать миру то, что происходит в моей стране", — говорит Забарный, семья которого остается жить в Киеве.
Забарный также отметил, что в прошлом году, когда он вернулся в Украину на собственную свадьбу, он почти не спал из-за ракетных обстрелов. Украинец с грустью говорит о том, как его семья ежедневно сталкивается с трудностями, и с гордостью вспоминает смелых людей, которые ведут борьбу за свободу его страны.
"Я благодарен, что имею возможность жить в безопасности. У меня не летают ракеты каждый день над домом. Когда началась война, я был близко к линии соприкосновения. Я благодарен за то, что могу представлять нашу страну в мире, показывая, как продвигаются наши дела", — добавил Илья.
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Напомним, что в январе 2023 года Илья Забарный присоединился к "Борнмуту" из киевского "Динамо" за более чем 20 миллионов фунтов стерлингов.
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