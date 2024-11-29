Забарный назвал имя защитника, игрой которого он вдохновляется

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный рассказал для издания The Telegraph, что он всегда стремится развиваться, поэтому следит за игрой лучших защитников мира.

"Мне нравится то, как играет Вирджил ван Дейк. Я часто наблюдаю за тем, как он двигается на футбольном поле. Я всегда стараюсь следить за тем, как соперники коммуницируют между собой во время матча. Я стараюсь учиться этому даже во время матчей, когда я играю против них".

Забарному всего 22 года, однако им уже активно интересуются английские топ-клубы. Илья продолжает работать над собой, поскольку готовится к следующему этапу своей карьеры.

"Мне еще есть куда расти и развиваться. Я всегда стремлюсь к самосовершенствованию. С каждой игры я стараюсь взять что-то, что поможет мне в дальнейшем этапе моей карьеры. Я еще молод, но хочу большего, потому что в душе я лидер и хочу им быть", — добавил Забарный.

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Заметим, что Илья Забарный является одним из ключевых игроков "Борнмута". В этом сезоне украинец полностью отыграл все 12 матчей в чемпионате Англии.