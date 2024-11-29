  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный назвал имя защитника, игрой которого он вдохновляется
В тренде

Забарный назвал имя защитника, игрой которого он вдохновляется

Наши за границей

Украинец учится у лучших

Забарный назвал имя защитника, игрой которого он вдохновляется

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный рассказал для издания The Telegraph, что он всегда стремится развиваться, поэтому следит за игрой лучших защитников мира.

"Мне нравится то, как играет Вирджил ван Дейк. Я часто наблюдаю за тем, как он двигается на футбольном поле. Я всегда стараюсь следить за тем, как соперники коммуницируют между собой во время матча. Я стараюсь учиться этому даже во время матчей, когда я играю против них".

Читайте также"Я благодарен, что живу в безопасности". Украинский легионер высказался о войне

Забарному всего 22 года, однако им уже активно интересуются английские топ-клубы. Илья продолжает работать над собой, поскольку готовится к следующему этапу своей карьеры.

"Мне еще есть куда расти и развиваться. Я всегда стремлюсь к самосовершенствованию. С каждой игры я стараюсь взять что-то, что поможет мне в дальнейшем этапе моей карьеры. Я еще молод, но хочу большего, потому что в душе я лидер и хочу им быть", — добавил Забарный.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что Илья Забарный является одним из ключевых игроков "Борнмута". В этом сезоне украинец полностью отыграл все 12 матчей в чемпионате Англии.

По теме
yellow-arrow
"Я благодарен, что живу в безопасности". Украинский легионер высказался о войне
yellow-arrow
Вест Хэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Наши за границей. В лондонском тумане Рома возродилась, но Довбик потерялся
Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости