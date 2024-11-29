Забарный рассказал об изменениях в своей жизни после перехода в Борнмут

В эксклюзивном интервью для издания The Telegraph Илья Забарный рассказал об изменениях в своей жизни во время своего футбольного пути, вспоминая детство и начало полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Я вырос в семье с тремя детьми. Мы все вместе жили в одной комнате, в которой одновременно могло находиться пять человек. На одном этаже жили сразу шесть или семь семей. Мои родители работали в медицинской сфере, поэтому, если бы я не начал заниматься футболом, я мог бы стать врачом. Я хотел бы отдельно выразить огромную благодарность своей маме Галине за воспитание. Сейчас я осознаю, насколько трудно моей матери было воспитывать трех ребят в таких условиях. Сейчас она не работает — она этого заслуживает, ведь она дала нам все".

В возрасте 12 лет Илья Забарный начал заниматься в академии киевского "Динамо", а в 15 лет он понял, что у него есть шанс добиться успеха. Уже в 18-летнем возрасте он играл в Лиге чемпионов и представлял национальную сборную Украины.

"Моя жизнь кардинально изменилась после переезда в Борнмут в 2023 году. До этого, два года назад, я жил в укрытии. Это было что-то похожее на подвал, в который мы заходили ради собственной безопасности, ожидая часами, когда закончится тревога. Сейчас я живу прекрасную жизнь и, прежде всего, я очень благодарен за это моим людям, которые борются за нашу свободу", — добавил Забарный.

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Напомним, что 22-летний Илья Забарный выступает за "Борнмут", начиная с января 2023 года. За это время украинский защитник успел провести 59 матчей за английский клуб и отличиться одним голом.