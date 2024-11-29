Забарный: Луческу говорил - ты должен быть сильным, ты должен быть страшным

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал, какое влияние на его карьеру оказал экс-коуч "Динамо" Мирча Луческу.

"Когда я начинал играть, я был слишком добрым на поле. Это было не очень хорошо. Мой тренер, Мирча Луческу, сказал мне: "Ты должен быть сильным, ты должен быть страшным". Я должен был перестать быть слишком добрым.

Я молод, но играю против опытных игроков. Каждый раз мне нужно учиться больше, чтобы завтра быть лучше, чем был вчера. Это единственный способ быть на вершине", – сказал Забарный.