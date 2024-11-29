Забарный: Луческу говорил - ты должен быть сильным, ты должен быть страшным
Защитник признался, что в свое время он был слишком добрым на поле
Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал, какое влияние на его карьеру оказал экс-коуч "Динамо" Мирча Луческу.
"Когда я начинал играть, я был слишком добрым на поле. Это было не очень хорошо. Мой тренер, Мирча Луческу, сказал мне: "Ты должен быть сильным, ты должен быть страшным". Я должен был перестать быть слишком добрым.
Я молод, но играю против опытных игроков. Каждый раз мне нужно учиться больше, чтобы завтра быть лучше, чем был вчера. Это единственный способ быть на вершине", – сказал Забарный.
Напомним, что в возрасте 12 лет Илья Забарный начал заниматься в академии киевского "Динамо", а уже в 18-летнем возрасте он играл в Лиге чемпионов и представлял национальную сборную Украины.
22-летний защитник играет за "Борнмут" с января 2023 года. За это время украинский защитник успел провести 59 матчей за английский клуб и отличиться одним голом.
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