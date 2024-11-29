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Забарный: Луческу говорил - ты должен быть сильным, ты должен быть страшным

Наши за границей
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Защитник признался, что в свое время он был слишком добрым на поле

Забарный: Луческу говорил - ты должен быть сильным, ты должен быть страшным

Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал, какое влияние на его карьеру оказал экс-коуч "Динамо" Мирча Луческу.

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"Когда я начинал играть, я был слишком добрым на поле. Это было не очень хорошо. Мой тренер, Мирча Луческу, сказал мне: "Ты должен быть сильным, ты должен быть страшным". Я должен был перестать быть слишком добрым.

Я молод, но играю против опытных игроков. Каждый раз мне нужно учиться больше, чтобы завтра быть лучше, чем был вчера. Это единственный способ быть на вершине", – сказал Забарный.

Напомним, что в возрасте 12 лет Илья Забарный начал заниматься в академии киевского "Динамо", а уже в 18-летнем возрасте он играл в Лиге чемпионов и представлял национальную сборную Украины.

22-летний защитник играет за "Борнмут" с января 2023 года. За это время украинский защитник успел провести 59 матчей за английский клуб и отличиться одним голом.

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Мирча Луческу Динамо (Киев) Борнмут Илья Забарный
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Михаил Черныш
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