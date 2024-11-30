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Вацко – о Степанове: Говорят, что характер у парнишки ого-го и не в ту сторону, в которую хотелось бы

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Комментатор – о качествах футболиста

Вацко – о Степанове: Говорят, что характер у парнишки ого-го и не в ту сторону, в которую хотелось бы

Скріншот з відео

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Журналист Виктор Вацко высказался об украинском нападающем "Баера" Артеме Степанове.

“Степанов действительно большой талант. У него очень хорошие игровые качества: высокий, здоровый, сильный и при этом имеет хорошую скорость. Хорошо играет в штрафной, качественно действует на пространстве.

Минусов в игровом плане тоже достаточно, но ему 17 лет и много времени и возможностей, чтобы эти минусы преодолеть. Мне все говорят, что там характер у мальчишки: "Ого-го". Причем не в ту сторону, в которую хотелось бы".

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"Знаю, что у всех сильных игроков группы атаки эго зашкаливает и это считается нормальным в европейском футболе. Но когда тебе 17 лет, было бы неплохо уметь укротить свое эго, а не так, что "я звезда и делаю на футбольном поле, что хочу", – сказал журналист в программе YouTube-канала "Вацко Live".

В текущем сезоне Молодежной лиги Германии Артём забил 10 голов.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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