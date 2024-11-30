Вацко – о Степанове: Говорят, что характер у парнишки ого-го и не в ту сторону, в которую хотелось бы

Журналист Виктор Вацко высказался об украинском нападающем "Баера" Артеме Степанове.

“Степанов действительно большой талант. У него очень хорошие игровые качества: высокий, здоровый, сильный и при этом имеет хорошую скорость. Хорошо играет в штрафной, качественно действует на пространстве.

Минусов в игровом плане тоже достаточно, но ему 17 лет и много времени и возможностей, чтобы эти минусы преодолеть. Мне все говорят, что там характер у мальчишки: "Ого-го". Причем не в ту сторону, в которую хотелось бы".