Итальянский журналист: Рома – не команда Довбика. Он всегда опаздывает, не хватает спортивной злости

Пьеро Торри прокомментировал игру украинского форварда "Ромы" Артема Довбика в матче Лиги Европы с "Тоттенхэмом" (2:2).

"Роме" удалось показать сильную, хотя и неоднородную команду. Они снова почувствовали себя командой. Но, боюсь, это не команда Довбика. Он – финишер, хищник в штрафной, но ему трудно понять, как играть с этой командой”.

“Кажется, что он всегда немного опаздывает, что ему не хватает чего-то совсем немного. По-моему, ему тоже не хватает спортивной злости”, – сказал Торри.

В матче с "Тоттенхэмом" Довбик провел на поле весь поединок. На 55-й минуте Артем забил гол, отмененный из-за офсайда.