Итальянский журналист: Рома – не команда Довбика. Он всегда опаздывает, не хватает спортивной злости
Вердикт не в пользу украинца
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Пьеро Торри прокомментировал игру украинского форварда "Ромы" Артема Довбика в матче Лиги Европы с "Тоттенхэмом" (2:2).
"Роме" удалось показать сильную, хотя и неоднородную команду. Они снова почувствовали себя командой. Но, боюсь, это не команда Довбика. Он – финишер, хищник в штрафной, но ему трудно понять, как играть с этой командой”.
“Кажется, что он всегда немного опаздывает, что ему не хватает чего-то совсем немного. По-моему, ему тоже не хватает спортивной злости”, – сказал Торри.
В матче с "Тоттенхэмом" Довбик провел на поле весь поединок. На 55-й минуте Артем забил гол, отмененный из-за офсайда.
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