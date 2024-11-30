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Итальянский журналист: Рома – не команда Довбика. Он всегда опаздывает, не хватает спортивной злости

Наши за границей
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Вердикт не в пользу украинца

Итальянский журналист: Рома – не команда Довбика. Он всегда опаздывает, не хватает спортивной злости

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пьеро Торри прокомментировал игру украинского форварда "Ромы" Артема Довбика в матче Лиги Европы с "Тоттенхэмом" (2:2).

"Роме" удалось показать сильную, хотя и неоднородную команду. Они снова почувствовали себя командой. Но, боюсь, это не команда Довбика. Он – финишер, хищник в штрафной, но ему трудно понять, как играть с этой командой”.

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“Кажется, что он всегда немного опаздывает, что ему не хватает чего-то совсем немного. По-моему, ему тоже не хватает спортивной злости”, – сказал Торри.

В матче с "Тоттенхэмом" Довбик провел на поле весь поединок. На 55-й минуте Артем забил гол, отмененный из-за офсайда.

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Артем Довбик
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Источник:
Сorriere Dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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