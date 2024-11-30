Опередил Ямаля, Мбаппе и Винисиуса: Цыганков возглавил статистический рейтинг Ла Лиги

Украинский вингер каталонской "Жироны" Виктор Цыганков отдал 16 ключевых передач в текущем сезоне Примеры. По этому показателю 27-летний футболист – лучший в испанском первенстве.

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Экс-игрок "Динамо" пропустил почти 2 месяца из-за травмы и провел всего 7 поединков в Ла Лиге (473 минуты).

¿Sabías que Tsygankov es el jugador que más conducciones de alto impacto ha realizado? ????



???? ¡Sumérgete en el juego con @MicrosoftES en el show semanal LALIGA Beyond Stats!#ItsYourGame | @GironaFC — LALIGA (@LaLiga) November 28, 2024

Его ближайшие конкуренты из этого рейтинга играли гораздо чаще. Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе появлялись в 12 встречах (977 и 1025 минут соответственно), а в активе Винисиуса 13 матчей (1074 минуты).