Опередил Ямаля, Мбаппе и Винисиуса: Цыганков возглавил статистический рейтинг Ла Лиги
И это несмотря на пропущенные матчи
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Украинский вингер каталонской "Жироны" Виктор Цыганков отдал 16 ключевых передач в текущем сезоне Примеры. По этому показателю 27-летний футболист – лучший в испанском первенстве.
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Экс-игрок "Динамо" пропустил почти 2 месяца из-за травмы и провел всего 7 поединков в Ла Лиге (473 минуты).
¿Sabías que Tsygankov es el jugador que más conducciones de alto impacto ha realizado? ????— LALIGA (@LaLiga) November 28, 2024
???? ¡Sumérgete en el juego con @MicrosoftES en el show semanal LALIGA Beyond Stats!#ItsYourGame | @GironaFC
Его ближайшие конкуренты из этого рейтинга играли гораздо чаще. Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе появлялись в 12 встречах (977 и 1025 минут соответственно), а в активе Винисиуса 13 матчей (1074 минуты).
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