Русин снова провел матч за Сандерленд на скамье для запасных

Во вчерашнем матче 18 тура Чемпионшипа "Сандерленд" Назария Русина проиграл в гостях прямому конкуренту за повышение в АПЛ "Шеффилд Юнайтед".

Поединок оказался очень горячим. На 29 минуте "черные коты" не забили пенальти, к концу первого тайма остались в меньшинстве, но к перерыву составы снова выровнялись.

На 83 минуте решающий гол забил бывший одноклубник Виталия Миколенко по "Эвертону" Том Дэвис. "Шеффилд" выиграл со счетом 1:0.

Назарий Русин второй раз подряд провел матч "Санделенда" на скамье для запасных. Последний раз он играл за первую команду 1 октября – тогда нападающий вышел на 85 минуте матча против "Дерби". С того момента украинец девять раз попадал в запас и один раз не был включен в заявку команды.

"Черные коты" потеряли очки в шестом туре подряд: пять ничьих и одно поражение. Они раньше были на первом месте, но сейчас скатились к четвертому.