  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Русин снова провел матч за Сандерленд на скамье для запасных
В тренде

Русин снова провел матч за Сандерленд на скамье для запасных

Наши за границей

"Черные кошки" параллельно продолжают падение

Русин снова провел матч за Сандерленд на скамье для запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во вчерашнем матче 18 тура Чемпионшипа "Сандерленд" Назария Русина проиграл в гостях прямому конкуренту за повышение в АПЛ "Шеффилд Юнайтед".

Поединок оказался очень горячим. На 29 минуте "черные коты" не забили пенальти, к концу первого тайма остались в меньшинстве, но к перерыву составы снова выровнялись.

На 83 минуте решающий гол забил бывший одноклубник Виталия Миколенко по "Эвертону" Том Дэвис. "Шеффилд" выиграл со счетом 1:0.

Назарий Русин второй раз подряд провел матч "Санделенда" на скамье для запасных. Последний раз он играл за первую команду 1 октября – тогда нападающий вышел на 85 минуте матча против "Дерби". С того момента украинец девять раз попадал в запас и один раз не был включен в заявку команды.

"Черные коты" потеряли очки в шестом туре подряд: пять ничьих и одно поражение. Они раньше были на первом месте, но сейчас скатились к четвертому.

По теме
yellow-arrow
Опередил Ямаля, Мбаппе и Винисиуса: Цыганков возглавил статистический рейтинг Ла Лиги
yellow-arrow
Итальянский журналист: Рома – не команда Довбика. Он всегда опаздывает, не хватает спортивной злости
yellow-arrow
Вацко – о Степанове: Говорят, что характер у парнишки ого-го и не в ту сторону, в которую хотелось бы
Сандерленд Шеффилд Юнайтед Назарий Русин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости