Бывший тренер Днепра-1 – об украинском нападающем в Серии А: Сначала он кажется немного застенчивым
Считает, что со временем форвард Ромы наиграет уровень игре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сейчас Артем Довбик выступает за "Рому". В этом сезоне украинский нападающий принял участие в 17 играх за итальянский клуб, за который отметился 6 голами и одним ассистом.
Бывший тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мнением об Артеме Довбике.
"Возможно, сначала он кажется немного застенчивым, но его большая сила — в спокойствии. Просто нужно дать ему время, чтобы он акклиматизировался в Серии А и в "Роме", и тогда он сделает всех счастливыми.
Как в прошлом году в "Жироне", где он творил чудеса, став лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона с 24 голами. Он может забить около 20 в Италии. Все, что вам нужно — это немного терпения, и он вас удивит", — сказал Михайленко.
Популярное сейчас
- Простить нельзя наказывать. Почему Динамо провалилось в евроосени?
- Сенсационная победа Кобина, Лунин и Довбик среди лучших и новый тренер Лестера. Главные новости за 29 ноября
- Итальянский журналист: Рома – не команда Довбика. Он всегда опаздывает, не хватает спортивной злости
- Россиянин Головин — о том, что Трубин не пожал ему руку: Вообще все равно, насрать
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Анчелотти все? Перес принял решение касательно 65-летнего специалиста - СМИ