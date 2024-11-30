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Бывший тренер Днепра-1 – об украинском нападающем в Серии А: Сначала он кажется немного застенчивым

Наши за границей

Считает, что со временем форвард Ромы наиграет уровень игре

Бывший тренер Днепра-1 – об украинском нападающем в Серии А: Сначала он кажется немного застенчивым

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сейчас Артем Довбик выступает за "Рому". В этом сезоне украинский нападающий принял участие в 17 играх за итальянский клуб, за который отметился 6 голами и одним ассистом.

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Бывший тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мнением об Артеме Довбике.

"Возможно, сначала он кажется немного застенчивым, но его большая сила — в спокойствии. Просто нужно дать ему время, чтобы он акклиматизировался в Серии А и в "Роме", и тогда он сделает всех счастливыми.

Как в прошлом году в "Жироне", где он творил чудеса, став лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона с 24 голами. Он может забить около 20 в Италии. Все, что вам нужно — это немного терпения, и он вас удивит", — сказал Михайленко.

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Источник:
gazzetta.it
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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