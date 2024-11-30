Бывший тренер Днепра-1 – об украинском нападающем в Серии А: Сначала он кажется немного застенчивым

Сейчас Артем Довбик выступает за "Рому". В этом сезоне украинский нападающий принял участие в 17 играх за итальянский клуб, за который отметился 6 голами и одним ассистом.

Бывший тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мнением об Артеме Довбике.

"Возможно, сначала он кажется немного застенчивым, но его большая сила — в спокойствии. Просто нужно дать ему время, чтобы он акклиматизировался в Серии А и в "Роме", и тогда он сделает всех счастливыми.

Как в прошлом году в "Жироне", где он творил чудеса, став лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона с 24 голами. Он может забить около 20 в Италии. Все, что вам нужно — это немного терпения, и он вас удивит", — сказал Михайленко.