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Кухаревич забил очередной гол за Хиберниан

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Рассказываем детали

Кухаревич забил очередной гол за Хиберниан

Фото: Хіберніан

Новина українською

Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич отметился голом в матче 14-го тура Премьер-лиги Шотландии. Он поразил ворота "Мотервелла" на 38-й минуте.

После первого тайма команда украинца побеждает со счетом 2:0.

В этом сезоне Кухаревич сыграл за "Хиберниан" 15 матчей, в которых забил 4 гола.

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Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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