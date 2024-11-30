Кухаревич забил очередной гол за Хиберниан
Рассказываем детали
Фото: Хіберніан
Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич отметился голом в матче 14-го тура Премьер-лиги Шотландии. Он поразил ворота "Мотервелла" на 38-й минуте.
После первого тайма команда украинца побеждает со счетом 2:0.
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В этом сезоне Кухаревич сыграл за "Хиберниан" 15 матчей, в которых забил 4 гола.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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