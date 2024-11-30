Выйдет ли наконец-то со старта Зинченко? Арсенал обнародовал состав на матч АПЛ
В соперниках - Вест Хэм
фото - Getty Images
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко оказался в запасе команды на матч 13-го тура АПЛ против "Вест Хэма".
⚫️ ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) November 30, 2024
???????? Raya between the sticks
???????? Jorginho in midfield
???????? Trossard returns out wide
Let’s do this - COME ON YOU GUNNERS ????
Последний раз со старта "Арсенала" Александр выходил на поле ровно месяц назад. Это был матч с "Престоном" (3:0) в Кубке футбольной лиги.
Поединок между двумя лондонскими клубами начнется в 19:30 по киевскому времени.
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Источник:Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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