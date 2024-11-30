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Выйдет ли наконец-то со старта Зинченко? Арсенал обнародовал состав на матч АПЛ

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В соперниках - Вест Хэм

Выйдет ли наконец-то со старта Зинченко? Арсенал обнародовал состав на матч АПЛ

фото - Getty Images

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Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко оказался в запасе команды на матч 13-го тура АПЛ против "Вест Хэма".

Последний раз со старта "Арсенала" Александр выходил на поле ровно месяц назад. Это был матч с "Престоном" (3:0) в Кубке футбольной лиги.

Поединок между двумя лондонскими клубами начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Арсенал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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