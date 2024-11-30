Выйдет ли наконец-то со старта Зинченко? Арсенал обнародовал состав на матч АПЛ

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко оказался в запасе команды на матч 13-го тура АПЛ против "Вест Хэма".

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???????? Raya between the sticks

???????? Jorginho in midfield

???????? Trossard returns out wide



Let’s do this - COME ON YOU GUNNERS ???? — Arsenal (@Arsenal) November 30, 2024

Последний раз со старта "Арсенала" Александр выходил на поле ровно месяц назад. Это был матч с "Престоном" (3:0) в Кубке футбольной лиги.

Поединок между двумя лондонскими клубами начнется в 19:30 по киевскому времени.